Un surfista de 29 años es la víctima más reciente de una rara bacteria "come cerebro"

Menos de una semana después, el hombre de 29 años murió en un hospital de Nueva Jersey debido al la bacteria Naegleria fowleri, conocida comúnmente como la ameba "come cerebro", de acuerdo a un GoFundMe abierto en su nombre y su obituario .

Los casos de la ameba "come cerebro" son muy poco comunes, pero tienen una tasa de mortalidad de 97%.

Stabile, un aficionado del surf y las actividades al aire libre, había visitado un parque acuático en Waco, Texas, poco antes de morir, le dijo a The New York Times, Kelly Craine, vocera del distrito de salud del condado Waco-McLennan. No se han reportado otros casos.