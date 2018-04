Pedro Carranza, de 23 años, no solía participar en las primarias, pero tras ser voluntario en campañas de ciudadanía quiere estar más involucrado en la selección de candidatos del partido demócrata. "Veo que (los inmigrantes que se naturalizan) tienen la ambición de votar y a mí, que puedo y no lo hacía, me animan a participar", señaló.

0 Compartir