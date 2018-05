En lugar de eso, se encuentra en el limbo: no fue despedida — su contrato con el distrito incluso ha sido renovado — pero no está enseñando en las aulas.

"Texas no protege muy bien a sus trabajadores en general, y no protege a las personas LGBT en particular", dijo Jason Smith, el abogado de Fort Worth que representa a Bailey. "Ojalá el caso de Stacy Bailey les envíe el mensaje a los distritos escolares en todo Texas de que la Constitución no les permite discriminar por la orientación sexual".