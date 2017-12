Christopher, cuya madre está acusada de fingir que estaba enfermo, se reunirá con su padre

En Cincinnati, Monika Burgett fue acusada de fraude y de inventar síntomas médicos al menor de sus tres hijos. La mujer hizo ver que el menor estaba gravemente enfermo y este llegó a recibir metadona y medicamentos para el dolor que no necesitaba. También creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para la supuesta enfermedad. En 2017, fue hallada culpable de poner en riesgo a un menor y un delito de fraude de telecomunicaciones. Foto: The Cincinnati Enquirer via AP | Univision

0 Compartir