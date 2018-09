¿Qué hacer si tienes cita en una corte migratoria pero no estás en la lista del juez?

Salió de detención tras pagar 5,000 dólares en fianza y la semana pasada acudió a la que pensó sería su primera cita ante un juez migratorio . Pero tanto él como otros empleados de la compañía de tráilers Load Trail, ubicada a dos horas y media al sureste de Dallas, se encontraron con que sus casos no estaban programados para ese día.

ICE estampó fechas en las notificaciones de presentación que no correspondían con audiencias programadas, como dio a conocer The Dallas Morning News .

Crea "confusión, miedo y, en algunos casos, falsas esperanzas", señaló GianCarlo Franco, abogado de Inmigración del Center for Education and Legal Services, conocido como RAICES.

Alfonso tuvo la suerte de contar con un abogado de inmigración que se comunicó con la corte en Dallas para que le notifiquen sobre la fecha de su primera audiencia, pero no todos cuentan con asesoría legal.

De acuerdo con expertos, es una opción más complicada porque no siempre hay personal que habla español disponible, pero puedes intentar comunicarte directamente con la corte migratoria para preguntar si tu caso está programado en la fecha del NTA.

La secretaria de la corte puede darte una nueva fecha o tomar tus datos para enviarte una "notificación de audiencia" ( Notice of Hearing ).

Si no estás en la lista del juez de inmigración, acude a la ventanilla de la corte y diles que fuiste porque esa era la fecha en tu NTA, pero no está programada tu cita, señaló GianCarlo Franco, abogado de la organización RAICES.

Si tienes una fecha en la notificación de presentación ( Notice to Appear ) hay que presentarse.

¿Por qué pasa esto?

No está claro qué ocurrió exactamente en el caso de la redada de Load Trail, pero abogados han notado un incremento en fechas de audiencias que no están programadas en la corte en los últimos meses.

La agencia, que refirió preguntas sobre audiencias no programadas a ICE, señala que si la NTA no tiene fecha, luego la corte emite una Notificación de Audiencia.

Sin embargo, creen que una decisión reciente de la Corte Suprema está detrás de las audiencias no programadas que están apareciendo con frecuencia en los NTAs en los últimos meses.

El 21 de junio el máximo tribunal determinó en una decisión 8-1 que si la NTA no incluye la fecha o el lugar específico entonces no es válida.

"Es como si no se presentarán los documentos que imputan a una persona en un caso criminal", señaló Franco.

Abogados en Texas y California , han argumentado que si la orden inicial de ICE no es válida, el proceso contra sus clientes debe ser terminado.

Por su parte, Stewart indica que es posible que las fechas hayan sido adjudicadas dentro del listado de inmigrantes en detención y que, al salir tras pagar fianza y enfrentar el proceso en libertad, no se haya asignado una nueva cita . Uno de sus clientes, quien también es empleado de Load Trail, sí fue visto por un juez el jueves pasado, pero sigue en un centro de detención.

"Nos pone en una situación difícil también a los abogados. Es una fecha que tienes, pero no estás en el sistema y como abogados tenemos que decirte que vayas, porque si no vas a tu cita técnicamente puedes ser removido", dijo. "Pero con la gente que tiene citas a medianoche o en un domingo, ¿cómo crees que es la confusión que atraviesan?... No entienden por qué el gobierno está haciendo esto".