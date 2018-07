Así es el documento que debes llevar si viajas sola (o solo) con tus hijos

¿Qué debe decir la misiva?



CBP sugiere que esté en inglés e incluya: "I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/She/They has/have my permission" ("Estoy al tanto de que mi esposa/esposo/etc. está viajando fuera del país con mi hijo/hija/grupo. Él/Ella/Ellos tienen mi permiso").