Brandon de McCall, de 26 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades acusado de asesinato con posibilidad de pena capital por disparar y matar a un agente de la policía de Richardson y a un civil durante un disturbio residencial, según reportes policiales.

"Estamos confirmando que hemos perdido a uno de los nuestros. Nuestro oficial ha fallecido. No lo estamos identificando en este momento. Pedimos tus oraciones durante esta tragedia. Gracias", se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la policía de Richardson.



Los hechos se registraron la noche del miércoles, cuando agentes de la policía de Richardson, un poblado al noreste de Dallas, atendieron un reporte de un disturbio en el complejo de apartamentos Breckinridge Point.

Al llegar al lugar, el sospechoso disparó varios tiros contra los oficiales y uno de ellos impacto a un agente en el cuello. El uniformado fue llevado de inmediato al hospital, pero horas más tarde falleció. Aún no se ha dado a conocer su identidad.

McCall se atrincheró en apartamento durante al menos cinco horas y luego se entregó a las autoridades. El sujeto fue sacado de la escena en una ambulancia, pero no se informó sobre su estado de salud.

Las autoridades informaron que el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el interior del apartamento. Un reporte del portal noticioso WFAA, que cita a la policía de la ciudad de Plano, señala que se trata de Rene Gamez, de 30 años, quien al parecer era conocido del pistolero.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó el fallecimiento del uniformado a través de un mensaje en Twitter y señaló que esta es una pérdida para todas las fuerzas del orden público y para todos en el estado. "Texas honrará al oficial fallecido con la dignidad que se merece", escribió.



