'Al subir a ese vuelo, ella entró en su ataúd': familiares de enfermera que murió en un avión demandan a American Airlines

Los padres y el esposo de una enfermera de Carolina del Sur que murió en un vuelo de Honolulu a Dallas presentaron una demanda por homicidio culposo contra American Airlines, informa ABC News.

Brittany Oswell estaba recién casada y volvía a casa para continuar sus estudios. La mujer de 25 años de Lexington murió en un hospital de Texas después de sufrir una embolia y un paro cardíaco en un vuelo en abril de 2016, según se lee en la demanda.

El documento alega que un desfibrilador a bordo y dos aparatos de presión sanguínea estaban defectuosos y que el avión debería haber realizado un aterrizaje de emergencia.

Unas tres horas después de iniciado el viaje, el esposo de Brittany, Cory, llamó a las azafatas cuando ella se quejó de mareos y luego se desmayó.

Los asistentes de vuelo encontraron a un médico a bordo que examinó a Brittany. El médico inicialmente creyó que ella había tenido un ataque de pánico.

Unas horas más tarde, cuando el vuelo estaba sobre Albuquerque, N.M., Brittany fue a usar el baño, y allí la descubrieron tendida en el piso, vomitando y defecando, según la demanda. El médico recomendó que se desviara el vuelo.

Pero en ese momento, el aeroplano estaba a 90 minutos de Dallas y los pilotos eligieron continuar el viaje planificado.

Más tarde, Brittany dejó de respirar y el médico intentó resucitarla, pero el equipo de salvamento del avión no estaba funcionando, dice la demanda. Después de aterrizar en Dallas, Brittany fue transportada al Baylor Medical Center, pero nunca recuperó la conciencia. Tres días después, le quitaron el soporte vital.



"Cuando Brittany subió al avión, entró en su ataúd", dijo Brad Cranshaw, el abogado de la familia, al periódico The State. "Es una tragedia".

"Sentimos que esto no se tomó muy en serio", dijo Tina Starks, la madre de Brittany a ABC News. "Ya (ella) no está aquí con nosotros, y todo se debe a que alguien tomó una decisión comercial de seguir volando un avión cuando necesitaba ayuda médica de emergencia que no podían proporcionar debido a deficiencias a bordo del vuelo".

American Airlines, que aún no ha respondido la demanda, emitió la siguiente declaración: "Tomamos muy en serio la seguridad de nuestros pasajeros y estamos investigando los detalles de la demanda".

USA Today reporta que las emergencias médicas ocurren aproximadamente una vez cada 604 vuelos, según un estudio en 2013 publicado en The New England Journal of Medicine que examinó 11,920 emergencias de 2008 a 2010. Las dolencias más comunes fueron la pérdida de conciencia, problemas respiratorios, náuseas o vómitos.

Los pasajeros médicos proporcionaron asistencia en casi la mitad (48%) de las emergencias, según el estudio. Los vuelos desviados para aterrizajes de emergencia en el 7.3% de los casos, según el estudio.

"Pocas emergencias médicas en vuelo provocaron la desviación de aeronaves o la muerte; un cuarto de los pasajeros que tuvieron una emergencia médica en vuelo se sometieron a una evaluación adicional en un hospital ", dijo el estudio.