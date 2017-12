Lo arrestaron y luego descubrieron un maletín repleto de pornografía infantil

DALLAS, Texas.- Este verano, un indigente se puso en contacto con la policía de Plano, en el norte de Texas. Lo que relató a las autoridades desató una investigación que llevó al decomiso de un maletín con pornografía infantil y múltiples cargos de agresión sexual e indecencia.

El testigo aseguró que el 27 de agosto en la noche estaba en casa de Daniel Barry Steffen, de 69 años, cuando alguien tocó la puerta. Steffen portaba una camisa blanca pero estaba desnudo de la cintura para abajo. El visitante era un adolescente de preparatoria.

El joven se sentó y Steffen, todavía con sus genitales expuestos, intentó manosearlo y besarlo, señaló el indigente.

Luego, detectives entrevistaron al adolescente quien confirmó la versión y aportó detalles de años de una relación inapropiada con Steffen. El joven aseveró que le pedía realizar actos sexuales, de acuerdo con órdenes de arresto emitidas en contra de Steffen.

La víctima señaló que había conocido a Steffen hacía años en la biblioteca Harrington en Plano y visitado su casa en varias oportunidades para grabar un programa de radio. Aseveró que todo había empezado cuando tenía 10 años, según los documentos judiciales.

Cuando en una semana le pedía comida y dinero a Steffen, éste no le solicitaba nada a cambio la primera vez, pero luego le hacía peticiones de naturaleza sexual, detalló a los oficiales que lo entrevistaron en su escuela.



Aseguró que le había contado a su madre sobre lo que pasaba en casa de Steffen, pero dijo: "a ella no le importa un carajo", "no me cree de todas maneras".

Al mismo tiempo, el joven le dijo a la policía que tenía miedo porque Steffen había amenazado con hacerle daño a su familia si decía "las cosas que hacían juntos".

Debajo de la cama, Steffen escondía un álbum titulado "Las fotos favoritas de Dan", con imágenes de menores de edad desnudos, pero movía la colección pornográfica con frecuencia, relató la víctima.

Steffen fue arrestado e ingresó en la cárcel del condado de Collin el 1 de septiembre, luego que la policía fuera a su casa con una orden de allanamiento.

Maletín con pornografía

Una vez tras las rejas, las autoridades rastrearon una dirección postal tras supervisar una llamada de Steffen con un familiar. Allí encontraron un maletín con videos en los que aparece la víctima realizando actos sexuales. En uno de ellos, Steffen lo agrede sexualmente, de acuerdo con la orden de arresto.

También hallaron múltiples imágenes de niños pequeños desnudos en escenas sexuales.

En noviembre, Steffen fue imputado ante un gran jurado por siete delitos sexuales que involucran a menores de edad.

Esta semana, se le sumaron dos cargos más de los que no se conocen los detalles. Se le impuso una fianza de 2,000,000 de dólares.



Su abogado Todd Shapiro le dijo al canal local WFAA que "todavía es muy temprano para conocer el futuro del caso", pero ya le han entregado la evidencia recolectada hasta el momento.

Entretanto, las autoridades piden a potenciales víctimas del acusado que se comuniquen con la policía.

