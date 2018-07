Al ser interrrogada, Baker aseguró que no sabía que estaba embarazada porque no había tenido síntomas como con su primer embarazo y que "el bebé simplemente se salió" cuando fue a hacer pipí en la mañana del 15 de junio, de acuerdo con los documentos judiciales.

Entre las palabras claves que usó, según la declaración jurada de su arresto, estaban: "Qué le pasa al bebé si la madre no come adecuadamente", "23 remedios caseros para abortar y acabar con un embarazo" y "lista de hierbas que no debes tomar cuando estás embarazada".