Tu comunidad latina te necesita, conviértete en donador hoy mismo

Be The Match tiene el objetivo de unir a pacientes con donantes genéticamente compatibles y a ayudar a las familias en esa búsqueda. Por lo que te invita a registrarte como donante y ayudes a salvarle la vida a alguien.

Debido a la estructura del Be The Match Registry , las probabilidades de encontrar un donante compatible varían entre el 23% y el 77% dependiendo del origen del paciente. Los pacientes de origen latino con cáncer en la sangre tienen un 46% de probabilidades de encontrar una cura.

Be The Match tiene el registro de donantes más amplio y diverso del mundo. Sin embargo, de los más de 19 millones de miembros, solo el 7% es latino o hispano.

¿Cómo me registro?

¿Qué tipo de donaciones puedo hacer?

¿Qué pasa si soy seleccionado como donador?

Sin embargo, recuerda que necesitamos tu promesa. La promesa de que estás dispuesto a responder si alguien necesita un trasplante de médula. Pero si no te sientes preparado o no contestas a nuestra llamada, no podremos salvar la vida del paciente que lo necesita.

En Be The Match cuidamos la seguridad de nuestros donantes y pacientes, por lo que toda la información que proporciones en el registro (información de contacto, historial de salud, etc.) es confidencial y no será compartida con ninguna empresa o agencia gubernamental. Tu información personal solo se utilizará para ayudar a encontrar pacientes, tal y como contempla la Ley Federal de Privacidad.