Precauciones al rentar un auto

1. No, si ya posees un auto y tu póliza tiene las siguientes características:

Generalmente si ya tienes tu auto personal asegurado, esa póliza debería extenderse a tu auto de renta si lo manejas dentro de los territorios de Estados Unidos y Canadá. Por tanto, el seguro de responsabilidad complementaria, conocido como SLI (por sus siglas en inglés), no sería necesario y solo se convertiría en una indeseada fuga de dinero de algunos valiosos dólares por día. En caso de duda, puedes pedirle con anticipación a tu asesor de seguros de confianza que revise tu contrato y te confirme que no necesitarás comprar nada adicional.