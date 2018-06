Florida: lo mejor del sur

Sí, Miami es una ciudad internacional, llena de atracciones y playas hermosas, pero sus alrededores no se quedan atrás.

Descubre todo lo que hay que hacer en las cercanías de uno de los destinos turísticos más afamados de todo el planeta. ¡Podrías estar a punto de vivir las vacaciones más intensas de tu vida!

1. Si lo tuyo es el mar, practicar “Stand Up Paddleboarding” nocturno con tablas iluminadas con luces de neón mientras navegas por manglares en sitios tan exóticos como el parque estatal de Don Pedro Island cerca de Port Charlotte, será emocionante. Podrás avistar manatíes, tortugas nativas y águilas calvas, entre otras especies.

2. Una exhibición de algunas de las criaturas más grandes de las profundidades del mar le pondrá los pelos de punta a todos los miembros de la familia cuando visiten el Frost Museum of Science de Miami.

3. Construido pensando en los niños más pequeños, el Museo de Ciencia y Descubrimiento en Fort Lauderdale les enseña de forma divertida acerca de la vida silvestre, el clima e incluso la exploración espacial.

4. Si tus hijos tienen más de 14 años, podrán ir “behind the scenes” (detrás de las cámaras) del Smithsonian Research Center en Fort Pierce, un centro de estudios especializados en la biodiversidad marina.

5. No hay una manera más autóctona de pasear por el famoso Key West que a bordo del icónico Conch Tour Train. Conocerás sitios de interés y muchos datos curiosos de la historia de este mágico lugar que ya celebró sus primeros 400 años.



6. En el monumento al punto más al sur del estado te encontrarás a solo 90 millas de la isla de Cuba. Mira su webcam para que te antojes de ir más temprano que tarde a este mítico lugar.

7. Para que veas los caimanes an de cerca que hasta puede ser tenebroso, te recomendamos hacer un paseo por el Tamiami Trail, que atraviesa la Reserva de los Indios Miccosukee de la Florida. Hay varias opciones, ¡ todas para los más valientes!

8. ¿Se te antoja un delicioso jugo? Entre la entrada al Parque Nacional Everglades y los linderos de Homestead, te encontrarás con uno de los puestos de fruta más deliciosos del sur de la Florida: Robert is Here, que ofrece muchas variedades de batidos refrescante, como el de lima, maracuyá, coco, fresa, naranja o papaya entre otros. Esta es una parada que no te puedes perder.

9. Quién no ama las tortugas y sueña con verlas anidar. Pues junio y julio son los meses precisos para visitarlas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Archie Carr, al sur de Melbourne Beach. En agosto y septiembre podrás ver a sus tiernas crías en el emocionante momento en que salen de su cascarón.

10. Otra atracción donde las tortugas son protagonistas, es el Centro de Naturaleza Gumbo Limbo en Boca Raton, donde hay un centro para su rehabilitación y otras exhibiciones marinas, además de un hermoso jardín de mariposas. Los niños pueden practicar algunos deportes acuáticos si tienen más de 6 años de edad.



11. Hay muchos sitios para nadar con delfines en el sur de Florida. Hoy te recomendamos el Miami Seaquarium, donde hay un arrecife artificial para hacer snorkel y donde podrás también nadar con focas y encontrarte de cerca con pingüinos. Otro destino para ver a los delfines y sus espectáculos es el Teatro del Mar en Islamorada.

12. No, no nos hemos olvidado de los peludos miembros de cuatro patas de tu familia. En el Performance Pups en Lake Dania, entre Hollywood y Fort Lauderdale, los perros pueden refrescarse en un lago solo para ellos.

13. Si se trata de estar en el sur de Florida, hay que pensar en actividades como el buceo. El Parque Estatal John Pennekamp Coral Reef en Key Largo es un lugar popular tanto para principiantes, como para los más experimentados, quienes pueden disfrutar de la belleza de los arrecifes de coral, lechos de algas marinas y manglares. Key Largo, conocida como la capital de buceo del mundo, tiene un montón de hoteles y posibilidades gastronómicas para todas las edades.

14. ¡Pon el freno! Si hay un punto turístico que pocos pueden equiparar es este: el Muscle Car City en Punta Gorda, donde puedes admirar millas y millas de autos antiguos en perfecto estado. Hay más de 200 automóviles desde la década de 1950 hasta la de 1970.

15. Luego de tomar jugos en “Robert Is Here” y de ver los carros clásicos, llega la hora de la diversión en el agua en el Sun-n-Fun en Naples, donde los niños disfrutarán como nunca, y los mayores podrán dar un apacible paseo por el río lento, mientras ven como los demás se lanzan en los divertidos toboganes.



16. Sabemos que tu prioridad es que los niños la pasen de lo mejor, por eso el siguiente destino sabemos que te va a gustar: es el Planet Air Sports, con ubicaciones en Doral y Deerfield Beach. Allí pueden pasar una tarde competa de cursos de cuerda, muros de escalada, paintball sin pintura, etc.

17. Y para cerrar esta lista con broche de oro, toma nota: el sur de Florida es una región multicultural, donde convergen sabores de todos los países de Latinoamérica. Así que podrás darte el mejor festín gastronómico que puedas jamás haber imaginado.

Ahora ya estás más que listo para preparar tus vacaciones en la parte más sureña del estado de la Florida, gracias a este “Top 17: los mejores sitios para visitar cerca de Miami (y solo uno es playa)”.

¡Disfrútalo!