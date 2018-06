El noreste del "Estado del Sol"

El noreste del estado (conocido en inglés como First Coast) es la primera región que se encuentra al entrar a Florida por el norte, luego de atravesar la frontera de Georgia por la carretera interestatal 95. Es, por decir el comienzo de todo un universo de atracciones turísticas y recreativas para disfrutar en familia.

Esta es la lista de aquellos 11 destinos que valen la pena visitar en esta parte del estado:

1. Vamos a comenzar esta lista a pura velocidad, o no tanto. Si es que la carrera de las 500 Millas de Daytona es demasiado escandalosa para ti, puedes optar por entrar con los más chicos a conocer el complejo Daytona International Speedway. Los niños podrán recorrer los 500 acres de las instalaciones, ver el auto ganador más reciente de las "Daytona 500” y visitar el Salón de la Fama del automovilismo. Las fotos que les tomes allí serán un verdadero trofeo para ellos.

2. Sigue la diversión con un estilo más tropical en el Daywalk Beach Boardwalk & Pier. Este es un muelle que sirve mucho más que para la pesca (los niños pueden hacerlo). Aquí encuentras gran variedad de juegos de video para grandes y chicos, conciertos al aire libre, tiendas y espectáculos de juegos artificiales nocturnos en algunas fechas especiales como “Memorial Day” y “Labor Day”. Y, como de la música nadie se cansa, también hay conciertos en el Daytona Beach Bandshell, los viernes en verano y algunas otras noches durante el año.



3. San Agustín, la ciudad de origen europeo más antigua de Estados Unidos tiene muchos sitios interesantes para conocer: desde el castillo de San Marcos --de 320 años de historia--, hasta el sorprendente museo Ripley’s Believe It or Not (Aunque Usted No lo Crea), donde el recorrido garantiza más de un “wow” de tu parte.

4. Recorrer Cocoa Beach en bicicleta es un paseo que disfrutarás porque la arena de esta playa es tan dura, que los ciclistas pueden rodar por horas y horas cómodamente por muchas millas y sin premuras de tiempo. Aquí todo corre a la velocidad de tu propia paz y tranquilidad.

5. En el estado de la Florida hay casi 30 faros, pero el más pintoresco de todos es el de San Agustín, ¡con sus 219 escaleras que podrás subir! Esta mole fue construida en 1874 y puedes caminar alrededor de su cima -si es que aguantas el fuerte viento que sopla desde la costa-. Allí hay actividades interesantes para niños, como la búsqueda del tesoro y un atrayente museo. También hay recorridos programados como el “paseo fantasmal” y una caminata nocturna, adecuados para chicos de cuarto grado en adelante.

6. Hablando de vientos, pero abajo del faro, en la Florida hay una vasta extensión de tierra donde se pueden volar cometas. Si no tienes una (y tampoco sabes cómo construirla), hay muchas tiendas a lo largo de sus playas para que consigas la que más te guste. Según la época, puedes participar en festivales de cometas en New Smyrna Beach, San Agustín, Cocoa Beach y Cabo Cañaveral, entre otros sitios. Verifica las fechas para que ojalá puedas coincidir.



7. Si estás en la Florida debes visitar una de sus hermosas playas, y no necesitas ir hasta Miami. Flagler Beach es una área amplia, de fácil acceso y con muchos restaurantes para deleitarse con la espléndida cultura culinaria costera de la Florida. Entre otras actividades, puedes pescar en el muelle, mientras ves a los más valientes surfear en las olas del Océano Atlántico. Recuerda empacar mucho protector solar.

8. Cuando llega la noche y el sol se pone, el plan ideal es el de acampar. En el Bosque Nacional de Ocala (Ocala National Forest), al sur de Gainesville, puedes encontrar desde tiendas de campaña un poco primitivas, hasta cabañas que puedes alquilar para que te alojes con toda tu familia. Actividades para todos incluyen natación, buceo, kayak y piragüismo, además de caminatas por sus senderos naturales llenos de vegetación y aire puro. Ten en cuenta que aquí siempre debes reservar con anticipación.

9. Recorre el río St. Johns como lo hizo el legendario explorador de épocas antiguas Ponce de León. Esta es una experiencia para relajarse en familia a bordo del mundialmente conocido barco Barbara Lee. Hay varias excursiones disponibles a lo largo del río, incluyendo cruceros que incluyen almuerzo y cena. Es una de las experiencias más relevantes y rodeadas de naturaleza que puedas experimentar.

10. El noreste de la Florida ofrece acomodaciones para todos los gustos, incluso para los más exigentes. El hotel Ritz-Carlton en Amelia Island tiene lujosas instalaciones para los más grandes, y actividades para los niños, como comer una rica y derretida pizza de malvaviscos hechos por ellos mismos en una fogata frente a la playa.



11. Y qué mejor que terminar este súper recorrido por la parte noreste del estado de la Florida, que llevando a los más chicos a visitar una dulcería al puro estilo de Willy Wonka. La tienda de dulces llamada Sweet Pete’s Candy, en Jacksonville, ofrece además de todo tipo de dulces, curiosas clases como la de fabricación de malvaviscos, entre otras. Aquí puedes traer a tus hijos desde los 4 años en adelante.

Ahora que ya tienes una guía completa de los maravillosos destinos que ofrece la Florida en su parte más al norte y cercana al Atlántico, solo te queda cuadrar las fechas para que pases unas vacaciones que todos en tu familia --sin excepción-- disfrutarán.