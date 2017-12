El mejor auto para la familia

Está claro: hoy no estás dispuesto a sacrificar confort, diseño o confiabilidad. Tu auto es la extensión de tu personalidad y estilo de vida y, por tanto, debe comportarse a la altura de tus necesidades.

La mejor creación ya está aquí y es excepcional.

Queremos que conozcas por dentro y por fuera la totalmente nueva Chevy Equinox 2018, la cual ha sido rediseñada tanto para mejorar su estilo, confort y tecnología, como para ofrecer más comodidad al conductor y a los pasajeros en su interior.

Este es el auto que tiene todo lo que necesitas para hacer todo lo que deseas.

Su diseño exterior es moderno… ¡muy atractivo!

La primera impresión, esa que llega por los ojos, en este caso es más que estupenda. Las líneas modernas del exterior combinan perfectamente con los detalles. Y hay para el gusto de todos, por ejemplo, ofrece un techo corredizo panorámico disponible para quien lo quiera.

Se nota que los diseñadores de Chevrolet le pusieron mucho interés al confort interior del auto. En la totalmente nueva Chevy Equinox 2018 dispones de climatizadores por zonas. Como no todos tenemos las mismas necesidades o gustos, también ofrece calefacción y ventilación en los asientos delanteros y calefacción en los asientos traseros.

Equipada con la más reciente tecnología

Este auto ofrece un sistema de info-entretenimiento sin igual. Con Wi-Fi 4G LTE®1 disponible, la experiencia de conectividad se facilita. La Chevy Equinox 2018 está repleta de tecnología útil e intuitiva, y tiene disponible la pantalla Chevrolet MyLink compatible con Apple CarPlay™2 y Android Auto™.3, además de suficientes puertos USB4 perfectamente distribuidos para que todos los viajeros puedan tener acceso de forma fácil y rápida.



Con respecto a la seguridad, que es tan importante, la Equinox cuenta con low speed forward automatic braking, es decir, freno automático de avance de baja velocidad, que se suma a lane keep assist - que evita suavemente que el carro se desvíe cuando el conductor no está maniobrando una curva y las luces direccionales no han sido activadas.

También está la espectacular función disponible de surround vision, que le ofrece a quienes manejan la Equinox una vista de 360 grados alrededor del vehículo, beneficiosa a la hora de estacionar y remolcar, además de que podría ayudar a reducir los puntos ciegos.

Otra de las características que más buscan y agradecen los papás es el sistema Teen Driver, que permite llevar un récord de manejo del conductor adolescente.

Para obtener todas estas funciones en un crossover de la competencia, tendrían que comprar una Toyota RAV4, una Honda CR-V, una Ford Escape, un Jeep Cherokee y una Nissan Rogue…

y una Lexus NX. Todas las seis y ni así tendrían todas las funciones de esta Equinox. 5

Excelente capacidad de carga

No por nada el modelo Equinox ha sido uno de los más populares de Chevy a lo largo de los años. De hecho, Chevy es la compañía automotriz más premiada por TRES años consecutivos 6. En la totalmente nueva Chevy Equinox 2018 el rendimiento y seguridad son supremos, pero también su capacidad de carga es sorprendente. Una de las mejores características de este modelo es que trae una compuerta trasera manos libres que permite abrirla incluso cuando tus manos están completamente ocupadas.



Solo tienes que mover el pie debajo del parachoques trasero y para cerrarla, repite el proceso.

En conclusión general, la regla de oro antes de comprar un auto es informarse y, ahora que ya conoces los ángulos más importantes de la totalmente nueva Chevy Equinox 2018, puedes visitar la página es.chevrolet.com para resolver cualquier duda adicional que tengas y adquieras el auto de tus sueños de una vez y por todas.

