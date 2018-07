'Se busca novio...para mi mujer' se proyectará en Hermosa Park con entrada gratuita

Como parte de una iniciativa en la que comparten créditos Chicago Park District y el Centro Internacional de Cultura Latina de Chicago (ILCC, por su acrónimo en inglés), llega a Hermosa Park la décimo octava edición de 'Movies in the Park', un festival que presenta películas para toda la familia en varios parques de la ciudad, seleccionadas por el prestigioso Festival de Cine Latino de la ciudad.



'Se busca novio... para mi mujer' (Looking for a boyfriend... for my wife, en inglés), ha sido la película seleccionada para ser proyectada en Hermosa Park.