¿Quieres trabajar en este verano? Una organización civil en Chicago te cuenta lo que debes hacer

Si vives en “Las Empacadoras” y tienes de 16 a 24 años, es muy probable que “Back of the Yards Neighborhood Council” tenga el empleo perfecto para ti.

A través de " One Summer Chicago", programa de empleo juvenil organizado por la alcaldía de la ciudad todos los años, el Consejo Vecinal de Back of the Yards ( BYNC, por sus siglas en inglés), está invitando a las empresas a contratar jóvenes del vecindario.



La programación garantiza un ambiente seguro, saludable y divertido, donde podrán obtener educación profesional, habilidades para el trabajo y una experiencia laboral remunerada. Se espera que aproximadamente unos 200 jóvenes de la zona estén disponibles para trabajar. Podrán trabajar hasta 20 horas a la semana, ganando 8.25 dólares por hora.

"Nosotros, la gente, resolveremos nuestro propio destino"





Es la consigna de BYNC, una de las organizaciones comunitarias más antiguas de Estados Unidos, creada en 1939 por Joseph Meegan, Saul Alinsky, el clero de apoyo, dueños de negocios, dirigentes sindicales y residentes de la zona.



Una organización que ayuda con servicios sociales y recursos económicos a la comunidad Back of the Yards Neighborhood Council



Fue creada para apoyar a la comunidad de la zona y ya tiene casi 80 años ofreciendo sus servicios en el suroeste de Chicago, que incluye las comunidades de Brighton Park, McKinley Park y New City, además de Back of the Yards.

“One Summer Chicago”



Las expectativas del alcade Rahm Emanuel con este programa para jóvenes son altas. Esperan generar más de 30,000 empleos y oportunidades de pasantías. En su opinión, esta iniciativa representa mucho más que un simple trabajo. "Es un primer cheque de pago, una primera línea en un currículum, un primer mentor y un camino para el éxito futuro".

"One Summer Chicago" se llevará a cabo desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto. Habrá oportunidades en muchas áreas: trabajos de infraestructura, proyectos forestales al aire libre, agricultura urbana, campamentos y oficinas.







Hay dos maneras de obtener información:

1. En BYNC, te puedes comunicarte con Edwin Garcia por el teléfono: 773-523-4416.

2. En " One Summer Chicago", además de obtener información más precisa, tienes plazo hasta el 21 de mayo para llenar la aplicación de trabajo. Solo tienes que crear una cuenta, o usar la de LinkedIn, Twitter o Google+.

Si te interesa saber más sobre lo que está pasando en Las Empacadoras, Back of the Yards o Bridgeport, o quieres reportar una historia sobre estas zonas de Chicago, puedes escribirle a Carlos Méndez.