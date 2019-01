La ayuda para las víctimas de violencia doméstica en Illinois podría terminar en las próximas semanas si el cierre del gobierno federal sigue

La línea directa para víctimas de violencia doméstica en Illinois (The Illinois Domestic Violence Hotline) recibe hasta 25,000 llamadas por año. Pero debido al cierre del gobierno, es posible que no podrán ayudar a víctimas y familias que buscan ayuda inmediata de sus abusadores porque la organización depende de una subvención del gobierno Federal llamado VOCA (Victims of Crime Act).