Southwest reinicia operaciones en Chicago tras cancelar cientos de vuelos por falta de líquido anticongelante

CHICAGO, Illinois. Southwest Airlines retomó sus operaciones en el aeropuerto Midway de Chicago después cancelar más de 220 vuelos este domingo por mal funcionamiento de equipo y escasez de líquido anticongelante. En un comunicado citado por el Chicago Tribune , la aerolínea informó que opera este lunes "casi con normalidad”.

" El glicol (utilizado para deshielo de los aviones) se ha repuesto y el equipo de deshielo del aeropuerto está completamente funcional", indicó Lisa Tiller, portavoz de la aerolínea al medio.

Tiller dijo al Chicago Tribune que una bomba en uno de los tanques de glicol no funcionaba y que no podían acceder a parte del fluido, pero ya había sido reparada. Agregó que ya se contaba con producto adicional.

El glicol es un líquido que se utiliza con frecuencia en aeropuertos en condiciones de congelación para garantizar que las aeronaves que salen no acumulen escarcha.

El domingo Southwest envío un comunicado en el que informaba de la situación. En el escrito señalaba que al mediodía había puesto en pausa el servicio por lo que restaba del día por seguridad de los pasajeros y del personal de aviación.

"Continuaremos trabajando con nuestros clientes en sus planes de viaje y nos disculpamos por cualquier inconveniente que la interrupción haya causado", decía el mensaje emitido por la aerolínea basada en Dallas.



No obstante, muchos viajeros se mostraron molestos y frustrados por lo ocurrido, ya que se enteraron de la noticia cuando ya estaban en la terminal.

“Debieron haberse preparado, pero no lo hicieron. Mucha gente nos decía que era por la nieve y no era el caso”, dijo Ramón Sierra, un pasajero a Univision Chicago.

“Mi hijo tiene una cirugía, veníamos desde California y tenemos una conexión aquí en Chicago. Y aquí seguimos. Ahora tendremos que rentar un coche y manejar hacia Kentucky... La verdad ha sido muy difícil”, dijo Kaitlin Bonbairi, otra viajera.



Airlines at MDW have canceled 250+ flights today due to winter operational issues. Confirm flight status w/ your airline.