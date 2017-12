Después de una Navidad bajo cero, Chicago continuará con heladas hasta fin de año

Después de estremecerse en una de las fiestas navideñas más frías que se han registrado en la última década, Chicago se enfrenta ahora a peligrosos helajes y nieve por lo menos hasta el fin de año.

Las temperaturas podrían causar congelación en la piel expuesta en tan solo 30 minutos, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Además, se espera que el frío persista durante la mayor parte de la semana, con una probabilidad de nieve para los días jueves y viernes.

En las últimas horas se emitió un aviso de vientos helados para los condados de Lake, Kane, McHenry, DeKalb, Boone, Ogle y Winnebago hasta la noche del martes, dijo el servicio meteorológico. Las condiciones más frías se darán al norte de la I-88, donde los vientos podrían oscilar entre 15 y 25 grados bajo cero.

Según quedó registrado por NWS, las temperaturas cayeron a 2 grados en Navidad y luego bajaron a cero durante la noche. Aproximadamente 1.9 pulgadas de nieve cayeron ese día.



With the coldest air of the season in place across the region, lake effect processes are producing snow on the downwind side of Lake Michigan, with no end in sight! For more info on lake effect snow: https://t.co/ULjILObznS pic.twitter.com/uvaHWVkYEN