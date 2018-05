Una bala perdida hiere de gravedad a un adolescente de 15 años que viajaba en un autobús de la CTA

Un adolescente de 15 años de edad recibió un disparo mientras viajaba en un autobús de CTA en el vecindario de Marquette Park, al suroeste de Chicago, informaron las autoridades. El suceso ocurrió en 63 y California este miércoles a la 1:30pm.

El joven fue hospitalizado y se encuentra en estado crítico, según las autoridades.

La CTA informó que la ruta fue cerrada por unas horas

Southbound 94 South California buses are temporarily rerouted via California, 63rd, Kedzie, 67th, and California

— cta (@cta) May 2, 2018