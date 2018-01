Tres jóvenes fueron baleados afuera de un bar en suburbio de Chicago

CHICAGO, Illinois. Tres personas resultaron heridas en un tiroteo registrado la madrugada de este lunes afuera de un bar en el suburbio de Bellwood, al oeste de Chicago. La balacera tuvo lugar en el Avenue 23 Bar, localizado en el 2305 St Charles Road, poco después de la 1:30 am.

Autoridades indicaron que se registró una pelea dentro del lugar y se le pidió a varias personas que se retiraran del sitio. La discusión siguió fuera del recinto donde alguien abrió fuego.

Tres jóvenes de unos 20 años de edad resultaron heridos en el incidente. De acuerdo con el Chicago Tribune, uno de los heridos fue llevado al Centro Médico Universitario Loyola en estado crítico. Otro de los jóvenes tiene una herida leve y el tercero una herida de bala en la pierna. Estos últimos ya fueron dados de alta.

Según CBS, la policía ha sido llamada varias veces al bar, que abrió hace menos de un año y medio, por riñas y peleas.

"Hemos tenido altercados antes, personas discutiendo y peleando, pero nada de esta magnitud", dijo Andre Harvey, alcalde de este suburbio. "Nos aseguraremos de que se refuerce la seguridad. Hablaremos con los propietarios y descubriremos maneras de evitar que esto suceda en el futuro".

De acuerdo con Harvey este sería un incidente aislado y no se esperaban represalias.

No quedó claro cuántas personas participaron en la balacera y la policía no ha informado qué podría haber originado la pelea. Por el momento no hay nadie bajo custodia.



