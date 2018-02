Anthony Rizzo llama a un cambio en el país tras tiroteo en su secundaria en Parkland

CHICAGO, Illinois. Tras conocer la noticia del tiroteo en su antigua su secundaria, la Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Anthony Rizzo, primera base de los Cubs de Chicago, dejó el entrenamiento de primavera en Arizona, para viajar a Florida y brindar su apoyo a familiares y amigos.

Poco después de la balacera en la que 17 personas perdieron la vida, el jugador compartió un mensaje en Twitter en el que decía: “Parkland y Coral Springs por favor manténganse fuertes. Esto está fuera de control y nuestro país necesita desesperadamente un cambio”.



Parkland and Coral Springs please stay strong! This is out of control and and our country is in desperate need for change. I hope In this darkest of times back home this brings everyone together and we can find love. You’re all in my prayers 🙏🏻🙏🏻 — Anthony Rizzo (@ARizzo44) February 14, 2018

“Espero que en este momento tan sombrío los una a todos y podamos encontrar el amor. Están en mis oraciones”, agregó el beisbolista en su tuit que ha sido compartido más de seis mil veces en la red social.

Rizzo, de 28 años de edad, se gradúo de la secundaria en 2007 y en enero pasado donó 150,000 dólares a su colegio para ayudar a poner luces en los campos de béisbol y softball. El campo de béisbol fue rebautizado con su nombre. Sus padres todavía viven en el área.

De acuerdo con Gordon Wittenmyer, del Chicago Sun Times, Rizzo conocía algunas de las víctimas, entre ellas el entrenador de fútbol Aaron Feis, quien murió protegiendo a los estudiantes.



Rizzo/family knew some of the victims, including football coach Aaron Feis, who was killed while shielding students from shooter. #parkland — Gordon Wittenmyer (@GDubCub) February 15, 2018

Feis era asistente del entrenador y encargado de la seguridad del equipo de fútbol americano de la escuela. En la cuenta de Twitter del MS Douglas Football confirmaron su deceso en el tiroteo. "Sin pensar en él, protegió a los estudiantes del pistolero y recibió el disparo".

Aaron había sido herido estuvo entre quienes fueron trasladados a los hospitales, pero no sobrevivió.



It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3 — MS Douglas Football (@MSDEagles) February 15, 2018

Recientemente, Rizzo hizo un retuit de un mensaje relacionado con Feis con una sola palabra "Héroe”.