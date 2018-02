¿Cuerito o gusano? La duda que desató la fotografía de un paquete de carne

La publicación de una foto de un paquete de carne con un supuesto “gusano” dio origen a un debate entre los clientes y los representantes de una cadena de supermercados que inició como una advertencia para la comunidad y que ahora llama a las autoridades de Chicago a analizar la calidad de la carne del establecimiento.

La publicación, que hasta el momento tiene cerca de 2,000 reacciones y ha sido compartida más de 11,000 veces, fue realizada por Charlie Billups, quien señaló que el jueves pasado instó a la comunidad a estar alertas. “Por favor, no compre en Tony’s Finer Foods en el 3607 W. de Fullerton Ave. Chicago, IL. Hay gusanos en la carne. La administración no quiere lidiar con eso. Porque envié a Lorena sin un recibo.”, se lee en el mensaje publicado el viernes 16 de febrero.





Univision habló con Charlie este fin de semana y él explicó que el pasado jueves por la noche compró carne de res en dicha tienda, ubicada al noroeste de Chicago. Al llegar a su casa, notaron que el paquete tenía algo extraño que parecía ser un “gusano”. Sin embargo, no publicaron el incidente en ese momento.

Al día siguiente, Lorena Billups, la esposa de Charlie, acudió de nuevo a la tienda para regresar el paquete al supermercado buscando “simplemente la devolución de su dinero”. Lorena afirma estar segura de que se trataba de un gusano. “Yo misma lo revisé… Los toqué. Los revisé dentro del plástico. Yo quería abrirlo, pero mi esposo no me dejó. Por qué me dijo: ‘Si tú lo abres, van a pensar que tu manipulaste la carne’”, dijo Lorena a Univision.



Charlie reafirmó ante las cámaras de Univision que “no tiene ningún interés monetario” y que tampoco buscaba “generar polémica legal” con su publicación. “Estoy muy molesto con Tony’s porque antes que nada cuando hice el post en Facebook, lo hice porque había gusanos en la comida …Mi interés es que haya una investigación exhaustiva en los almacenes de Tony’s”, dijo Billups a Univision, añadiendo que había comunicado el hecho al concejal Carlos Ramirez Rosa y que había presentado un reporte ante el Departamento de Salud Pública de Chicago.

Ante el incidente, la compañía Tony’s Fresh Market, envió un comunicado por correo a Univision en donde negaron rotundamente las alegaciones que cuestionan la calidad de su carne y señaló que ese “gusano” era en realidad un cuerito.

“La afirmación de que los gusanos están en una porción de carne que Tony’s Fresh Market vendió a un cliente es una acusación muy seria y algo que tomamos en serio. Este asunto fue investigado inmediatamente por nuestro equipo de gestión y el director de seguridad alimentaria y saneamiento. Se determinó que el “gusano” era en realidad una porción de grasa… Es profundamente triste y frustrante que el cliente intente perjudicar deliberadamente la reputación de nuestro negocio familiar”, señala el comunicado.

El establecimiento publicó dicho comunicado en su página de Facebook en donde agregaron que la administración del lugar otorgó a los Billups un crédito en la tienda”.



“El cliente devolvió la carne y exigió un reembolso en efectivo. En lugar de un reembolso en efectivo, nuestra administración otorgó al cliente un crédito en la tienda. El cliente aceptó el crédito de la tienda e inmediatamente comenzó a comprar en la tienda Tony's Fresh Market”, señala el mensaje.

Este lunes, Billups volvió a las redes a responder al comunicado de Tony’s Fresh Market en un mensaje en el que señaló que ha recibido llamadas de distintos representantes de la compañía y que algunos han sido “intimidantes”. Además, agregó que publicó el mensaje en Facebook debido al trato que recibió su esposa en el establecimiento. “Cuando terminó de comprar sus vegetales, la administración le preguntó: “¿Ya estás feliz?” en una forma condescendiente”, se lee en la publicación.

“Yo creo que los gusanos es un síntoma de otras condiciones que existen en esa tienda”, dijo Billups a Univision.

En tanto, el caso sigue causando revuelo en redes sociales. Univision Chicago continuará investigando el incidente y la respuesta al mismo por parte de las autoridades.

