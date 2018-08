Willow Creek Community Church , una de las iglesias más grandes de Estados Unidos con sede en Chicago, finalmente admitió que no manejó bien las acusaciones por acoso sexual contra su pastor más famoso. Esta tardía declaración ocurrió como parte de una estratategia para salvar su reputación y la celebración de su gran cumbre anual, evento reconocido mundialmente por la comunidad evangélica. Esta acción incluyó la renuncia de la junta directiva, conocida como la junta de ancianos.

Desde que surgió el movimiento #MeToo el año pasado, las iglesias evangélicas han estado lidiando con acusaciones de abuso sexual por parte de sus pastores, cuenta The New York Times .

El primero en abandonar su cargo fue Bill Hybels en abril, poco antes de su jubilación, y no porque hubiera aceptado las denuncias en su contra. En su momento, lo único que reconoció fue que el escándalo se había convertido en una distracción para él, informó BBC News .



No son pocas las mujeres -feligresas y empleadas- que han acusado a este reverendo por conductas inapropiadas desde 1990. Pero las investigaciones internas no han sido claras y solo argumentan que no existen suficientes pruebas para sustentar las denuncias.