Este niño se le escapó a sus padres y se salvó por poco de ser atropellado en una avenida transitada

El hecho quedó registrado en la cámara del sargento Anthony Mannino, quien bajó rápidamente de la patrulla y rescató al pequeño, del que no se ha revelado su identidad. Autoridades calculan que el niño tiene entre 1 o 2 años de edad.



El niño no resultó herido. La Policía informó que el menor vivía cerca del lugar y se reunió rápidamente con su madre, a la que no le presentaron cargos por el descuido.