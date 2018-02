Icónico dinosaurio del museo de Chicago es desplazado por otro más grande

CHICAGO, Illinois. Sue, la Tiranosaurio rex cuyos restos fósiles han estado en exhibición en la planta principal del Museo Field de Chicago por casi dos décadas, será movida de lugar para hacer espacio al dinosaurio más grande jamás descubierto: un Titanosaurio.

Los imponentes restos de Sue, de 40 pies de largo (12.19 metros), empezaron a desmantelarse este lunes para hacer espacio a la nueva adición del museo, un Titanosaurio proveniente de Argentina, que mide 122 pies (37.18 metros) de la cabeza a la cola.

El Titanosaurio es el dinosaurio más grande que se ha descubierto hasta ahora. Es un cuello largo devorador de plantas que existió a finales del período Cretácico, hace 100 millones de años, más de 30 millones de años antes que el T-Rex.



El Titanosaurio mide 122 pies de largo, mientras que el T-Rex 40 pies. Field Museum Chicago



El nuevo dinosaurio ocupará un tercio de la sala principal y es tan grande que su cabeza se asomará desde un balcón de segundo piso del lugar. Se espera que los restos del Titanosaurio, que aún no tiene nombre, llegarán a Chicago en junio.

Por su parte, Sue llamada así por el paleontólogo que la descubrió, y que ha sido considerada como uno de los fósiles de Tiranosaurio Rex más grandes y mejor conservados del país --fue reconstruido con casi el 90% de sus huesos-- se moverá a una suite privada que abrirá sus puertas en 2019.

En esta nueva sala los visitantes podrán conocer más sobre el hábitat del también llamado rey de los dinosaurios. Las autoridades del museo creen que el proceso de desmantelarla se tomará entre tres a cuatro semanas.



SUE's skeleton comes down literally bone by bone...only the best care for our best apex predator! This is the second foot being removed. More #SUEOnTheMove deets: https://t.co/9crf0AjBAH pic.twitter.com/zvmplkPs7K — The Field Museum (@FieldMuseum) February 5, 2018



Residentes de Chicago compartieron mensajes en las redes sociales expresando su sentir.



2016: When our little paleontologist met his favorite dinosaur. Rest up @SUEtheTrex pic.twitter.com/2Wc6xMPuDj — Katie B. (@KatieBigTex) February 5, 2018

It's not goodbye, it's see you later! Go enjoy your well deserved vaca @SUEtheTrex!! See you in 2019! pic.twitter.com/FrOLPB3N6M — Morgan Orzech (@Morga_Minor) February 5, 2018

That time my kid pretended she was @SUEtheTrex. We’ll miss you, SUE! pic.twitter.com/rD6gG0JEJ8 — (((CarolineEr))) (@CarolineEr) February 5, 2018

Los cambios forman parte de la renovación de la planta principal del museo ubicado en pleno corazón de la ciudad.



Guerreros de Terracota están recorriendo destinos turísticos de Chicago Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir Durante todo el mes de julio, en su cuenta de Twitter @FieldMuseum estarán dando pistas sobre dónde se podrán encontrar próximamente una de estas figuras milenarias. Ya estuvieron en el Bean, en el Soldier Field y otros puntos de la ciudad. Foto: Museo Field Facebook | Univision 0 Compartir