Cazador de meteoritos dona una muestra a museo de Chicago para su estudio

Philipp Heck, científico de la institución a cargo del estudio, clasificó el espécimen como una condrita, que son meteoritos rocosos, no metálicos. Estos son bastante comunes y caen algunas veces al año en Estados Unidos, pero es raro que aterricen en un lugar recuperable. Foto: Robert A Pritzker Center for Meteoritics and Polar Studies. | Univision

0 Compartir