Adolescente hispano muere de un balazo mientras repartía periódicos en el suroeste de Chicago

El joven de 15 años de edad fue alcanzado por un disparo dentro del vehículo en el que trabajaba con su padrastro todas las mañanas. "Me quitaron un hijo, pero me dieron un ángel que me va a cuidar" dijo desconsolada la madre.

CHICAGO, Illinois. Un balazo en la cabeza acabó con la vida de Brian Jasso. El joven de 15 años de edad fue alcanzado por un disparo mientras repartía periódicos con su padrastro. El suceso ocurrió el domingo por la mañana en el barrio de Le Claire Courts, en el suroeste de Chicago.

De acuerdo con la policía, el adolescente y su padrastro, Erick Campeano, entregaban diarios alrededor de las 6:50 am en la cuadra 5100 de West 47th Street, cuando alguien en una camioneta chocó por detrás con el vehículo en el que viajaban y abrió fuego contra ellos.

"Me alcancé a agachar con él y a manejar con una mano y sin ver… Pensé que ya se habían ido, porque ya no se escuchaban los disparos, pero después los oímos más cerca”, relató Campeano a Univision.

Cuando llegaron los paramédicos y la policía a la escena del crimen el joven ya había muerto. “Tengo impotencia, rabia, más preguntas que respuestas. Solamente íbamos a trabajar”, dijo Campeano.

Carmen Manzano, la madre del joven, aseguró a Univision que su hijo era un modelo a seguir. “Mi hijo era excelente, trabajador, se esforzaba por ser mejor. No estaba en gangas (pandillas) ni tenía amigos gangueros. Iba de la escuela a la casa y de la casa al trabajo", contó.

"Me quitaron a un hijo, pero me dieron un ángel que me va a cuidar y me va a ayudar a cuidar a mi hija y a mi otro niño. Él nos va a cuidar a nosotros" dijo la madre desbordada en llanto.



publicidad

Anthony Guglielmi, vocero del departamento de policía de Chicago, indicó a la agencia de noticias The Associated Press que detectives están recorriendo el vecindario, entrevistando a testigos y buscando videos de vigilancia que puedan dar más indicios sobre lo que ocasionó el crimen.

El área ha estado en el centro de una violenta guerra entre pandillas y el sábado por la noche, dos personas fueron baleadas en lo que la policía cree que pudo haber sido una represalia por un tiroteo previo.

El vocero de la policía aclaró que ni el adolescente ni su padrastro tenían vínculos con estas bandas o registros de arrestos. Detectives del área central están investigando el caso y por ahora no se tiene a nadie bajo custodia.