Este 16 de enero de 2019, han certificado la inocencia de Geraldo Iglesias, luego de un juicio en el que se dio el fallo de que el susodicho no fue culpable de un juicio en el que fue equivocadamente condenado por homicidio en 1993, hace 18 años.

Tras numerosos casos de presuntas irregularidades por parte de Guevara, la Ciudad de Chicago hizo su propia investigación bajo el liderazgo del ex Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, Scott Lassar y su empresa, Sidley Austin.

En 2015, esa investigación descubrió que "es más probable que Bouto sea inocente del asesinato de Salvador Ruvalcaba", según un comunicado de The Exoneration Project, un proyecto del la Universidad de Chicago que defienden a hombres y mujeres convictos que dicen ser inocentes de los delitos por los cuales están condenados.

Como se describe en la petición de Bouto de un certificado de inocencia, dos testigos que dijeron que Bouto era el tirador de Ruvalcaba admitieron posteriormente que Guevara los intimidó para que manipulen a Bouto con amenazas de arresto y otros acosos. El análisis de la escena del crimen en el Informe Lassar encontró que no había forma de que pudieran haber hecho una identificación positiva de Bouto de todos modos.

No había evidencia forense que vinculara a Bouto con el crimen y tenía dos coartadas de testigos que hasta el día de hoy insisten en que no era el asesino porque estaban con él en el momento del asesinato. Bouto está representado por Russell Ainsworth, Debra Loevy Reyes y Ruth Brown de The Exoneration Project en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.