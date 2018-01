Rebajan de 100 a 75 años de prisión la sentencia de asesino de un adolescente de 16 años en Chicago

CHICAGO, Illinois. Michael Pace, quien disparó y mató a un estudiante de secundaria en un autobús de la CTA hace más de diez años, volvió a ser sentenciado este martes en una corte de Chicago.

El hombre de 27 años de edad recibió esta mañana una condena de 75 años de prisión contra el siglo que enfrentaba tras las rejas.

Originalmente Pace había recibido una pena de 100 años de cárcel por el asesinato de Blair Holt, de 16 años de edad, estudiante de honor de la Julian High School a quien mató a sangre fría hace más de una década. Pace fue captado en video e identificado por testigos como el hombre armado que disparó y mató a Holt el 10 de mayo de 2007.

Michael, quien en ese entonces tenía 16 años de edad, abrió fuego en un autobús lleno de estudiantes en una represalia entre pandillas. Blair quien no era blanco del ataque resultó mortalmente herido cuando estaba protegiendo a un amigo de los disparos. Otros dos estudiantes también resultaron heridos en la balacera, pero sobrevivieron.

El acusado, quien se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión agravada, fue sentenciado a 100 años de prisión en 2009. Pero una apelación en 2015 resultó en una nueva sentencia, debido a comentarios del juez que llevó el caso.



En la sentencia de Pace, el juez Nicholas Ford expresó su frustración con la violencia armada en Chicago, y con el uso del testimonio de expertos sobre el bajo coeficiente intelectual de Pace y su discapacidad de aprendizaje, que fueron usados por la defensa del acusado para buscar indulgencia.

Fue entonces cuando el juez del condado de Cook expfresó que había poco espacio para la piedad en la sentencia, aunque el abogado insistió que el cociente intelectual extremadamente bajo de Pace, justo por encima de la definición legal de retraso, debería haber sido considerados.

Con esta nueva sentencia lo mínimo que podía recibir Pace eran 32 años de cárcel y lo máximo era mantener la sentencia de 100 años.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Roger Warner, defensa de Pace, reconoció la naturaleza del crimen, pero señaló cambios recientes en las pautas de sentencias para los acusados que eran menores en el momento del homicidio.

De acuerdo con ABC 7, esta mañana además del ajuste en la sentencia el nuevo juez del caso Matthew Coghlan informó que Pace será elegible para la libertad condicional hasta que tenga aproximadamente 85 años de edad.

"Las acciones del acusado fueron malvadas. Fueron calculadas. Fueron premeditadas. Con la intención específica de matar", dijo Coghlan en la corte según el medio.

"No le he hecho favores al acusado ni se merece ninguno", dijo el juez Matthew Coghlan en corte según e l Chicago Sun Times sobre los hechos e indicó que el acusado no ha intentado cambiar su comportamiento ni expiar su crimen. En cambio, tiene 47 multas por problemas disciplinarios mientras ha estado tras las rejas.