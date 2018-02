Chicago está bajo aviso de inundación por lluvias

CHICAGO, Illinois. Todo el norte de Illinois, incluyendo Chicago, está bajo advertencia de inundación por lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional del área emitió este aviso que se mantiene vigente hasta las 10:45 am del miércoles e incluye a gran parte de la Ciudad de los Vientos y los condados de Will, Kankakee, Ford, Iroquois, Porter, Newton y Lake, DuPage, entre otros.

Debido a las fuertes lluvias que se registraron este martes por la mañana y las que se esperan esta tarde, muchas zonas ya ven más de dos pulgadas de lluvia. Por ejemplo, en el condado de DuPage se reportan 2,15 pulgadas de lluvia y se esperan 1,2 pulgadas más hasta el miércoles por la mañana informaron las autoridades.





Al agua que deje la lluvia también habría que sumarle la que se sume del derretimiento de la nieve, que cayó hace unos días.

El Departamento de Transporte del Condado de Cook informó que hay varias calles cerradas por las inundaciones, entre ellas el Will Cook Road, de Oak Hill Drive a Country Drive, el 135th Street, de Southwest Highway a Crescent Drive en Orland Park así como la Kendzie Avenue, a la altura de la 137th Street en Robbins.

Por su parte, el Departamento de Transportación de Illinois anunció cierres en la autopista Eisenhower, en la salida a Cicero, lo que ya está causando afectaciones en el tráfico. También los carriles de la I-57, entre la US 6 y la 159 Street y en la I-83, a la altura de la calle 147, están cerrados en ambas direcciones debido a las inundaciones.



Algunos caminos en Naperville, Riverside y Romeoville también están cerrados.



City crews are out tending to flooded roadways this morning, including these workers pumping water off the roadway at Julian and Prairie. Several areas have water on the pavement due to heavy rains, including Naper Boulevard. Use extra caution when traveling this morning. pic.twitter.com/rGeBHQto13