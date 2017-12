Madre vuelve a ver a sus hijas 11 años después de que el padre de las menores las sacara del país sin su consentimiento

CHICAGO, Illinois. Leticia Labra abrazó a sus dos hijas Adriana y Angela, de 15 y 16 años de edad, con tanta emoción y por tanto tiempo que extraños que observaban el reencuentro en el aeropuerto O’Hare se preguntaban qué estaba pasando. Lo que sucedía es que no las había visto en más de una década.

Sus hijas fueron sacadas del país en 2006 por el padre de las menores sin el consentimiento de la madre y aunque la mujer hizo el reporte correspondiente ante las autoridades hasta el día de hoy pudo ver algo de luz en su caso.

Agradecida con Dios y con lágrimas en los ojos, la mujer contó a Univision Chicago que ya nunca más se separará de ellas.

"Muy emocionada. ‘Tan bien grandes’, ‘bien chulas mis hijas’. Once años sin verlas. Mis niñas, son mi mejor regalo de Navidad”, dijo Labra.

Las menores, que tenía cuatro y cinco años de edad cuando su padre se las llevó a México, tardaron algún tiempo en salir por la puerta de llegadas del aeropuerto y es que oficiales de inmigración y aduanas las cuestionaron sobre sus documentos y nacionalidad.

De acuerdo con Angela Antúnez, una de las menores, los policías les preguntaron si eran ciudadanas estadounidenses y de dónde eran sus papás. El problema era que las autoridades sabían que las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas. Después de aclarada la situación, las dejaron salir.



Sobre cómo han sido estos años separadas, Labra indica que “muy duros, difíciles. No se lo desearía a nadie, a ninguna mamá".

Pero a pesar del sufrimiento, del tiempo y la distancia, ni la madre ni las menores le guardan rencor al padre de las niñas, quien permitió que se reencontraran con su mamá por la ayuda de unos familiares.

"No, la verdad no, porque creo que ya lo superé al tenerlas a ellas aquí. No, no tengo rencor”, dijo Labra quién indicó que él aún deberá enfrentar cargos por lo sucedido.

Sobre qué planes tienen ahora que están de vuelta en Estados Unidos, Adriana contó que planea ser veterinaria y Angela desea ser actriz.

Con información de Enrique García Fuentes