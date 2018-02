Dreamer es liberado tres días después de haber sido arrestado por ICE afuera de una corte de Illinois

CHICAGO, Illinois. El lunes a las 10 am, Christian Gómez García, de 29 años de edad, fue a la corte del condado de Cook en Skokie, poblado al norte de Chicago, para pagar una multa de tránsito, pero al salir del lugar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo interceptaron en el estacionamiento y lo detuvieron.

Gómez, originario de México, fue llevado a un centro de detención de ICE en Kenosha, Wisconsin, presumiblemente para comenzar con los procedimientos de deportación.

Funcionarios de ICE no explicaron por qué fue el joven fue blanco del arresto, pero el miércoles por la noche en un comunicado indicaron que "después de una revisión de las circunstancias del caso”, Gómez sería liberado este jueves 1 de febrero.

“Desde el principio que me trajeron al centro les dije que yo tenía DACA, pero a ellos no les importó”, contó Gómez tras ser liberado. “Nada más me dijeron que si era Christian, les dije que sí, me voltearon, me pusieron contra la pared y me informaron que eran de ICE y que estaba siendo arrestado por no tener documentos”.

“Según entiendo, ellos reconocieron que hay una orden judicial federal que les prohíbe deportan a personas que son elegibles para renovar DACA”, dijo Juan Solís, abogado de Christian sobre el caso.

Gómez, quien ha vivido en Estados Unidos desde los cuatro años de edad, era beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia desde 2012. Sin embargo, al presentar el pedido de renovación hubo un error en el procesamiento de su solicitud y el permiso se venció en agosto de 2017.



La defensa de Gómez mandó una carta dirigida al director de ICE en Chicago, Ricardo A. Wong, en la que señalaban que el joven era elegible de renovación y así continuar protegido de la deportación. De hecho, el martes 30 de enero, mandaron la solicitud mientras Christián estaba arrestado.

"No deberían haberlo detenido en primer lugar y están obligados a liberarlo", dijo el abogado, según el Chicago Tribune.

¿Violaron el Trust Act?

Activistas involucrados en este caso acusaron a la corte de Skokie de violar el Trust Act del condado de Cook y del estado de Illinois al presuntamente permitir la detención de Gómez García.

Desde agosto de 2017, esta ley prohibe que las autoridades en el estado retengan a las personas para fines de inmigración sin una orden judicial. La ley promulgada por Bruce Rauner, gobernador del estado, establece que ningún departamento policial de Illinois puede colaborar con ICE en tareas de inmigración.

De acuerdo con un comunicado de Eric Swaback, vocero del departamento de la policía de Skokie, contactaron al oficial que realizó el arresto de Christian y están seguros de que el personal de SPD "no hizo ninguna llamada a ICE”.

La liberación de Christian coincide con una nueva política en torno a arrestos en las cortes, que permite que agentes puedan arrestar a inmigrantes cuando acuden a una cita y sus casos no han concluido.



Este procedimiento, del que se informó en un memorando firmado por Thomas D. Homan, subdirector de ICE, indica que los arrestos pueden llevarse a cabo en cortes estatales y locales.

Según esta nueva política tienen prioridad extranjeros con condenas criminales, miembros de pandillas, aquellos que sean una amenaza para el público y aquellos que hayan sido deportados o tengan una orden de deportación.

”Sí van a detener a gente con crímenes, yo no tengo ninguno, así es que no sé como tienen esa lista escogida”, agregó Gómez.

“Él es un muchacho sano y trabajador, alejado de pandillas”, dijo Luz María García, madre de Christian.

Con información de Enrique Rodríguez.