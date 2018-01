Liberan a inmigrante detenido por ICE que había sido puesto por error en una base de datos de pandilleros de Chicago

CHICAGO, Illinois. Un mes y medio después de que la ciudad de Chicago admitiera que el inmigrante indocumentado Wilmer Catalán Ramírez, detenido desde marzo pasado por agentes de inmigración, había sido incluido erróneamente en una base de datos de pandilleros, el hombre fue liberado.



publicidad

Este lunes alrededor de las 5 pm, el guatemalteco de 31 años de edad finalmente pudo reunirse con su esposa e hijos que lo esperaban afuera de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en el centro de Chicago.

“Primero que nada quiero darle las gracias a Dios y a mi familia. No tengo palabras para expresar lo que siento. Les agradezco a los abogados el que hayan estado pendiente de mi caso, muchas gracias por apoyarme”, dijo Wilmer Catalán, visiblemente emocionado.

“No puedo expresar lo difíciles que han sido estos meses lejos de mi familia", agregó Catalán. "Mi familia, mis hijos, mi Dios me dieron la fuerza para seguir adelante”.

Pero se trata de una victoria agridulce, pues aunque está libre, esto no significa que su proceso de deportación haya sido cancelado.

“Desafortunadamente el proceso de deportación sigue”, dijo Tania Unzueta, directora de políticas de la organización Mijente vía telefónica sobre el caso. “Inmigración podría tratar de detenerlo”.

“Él no está del todo libre, no está del todo seguro, está en proceso de deportación y nosotros vamos a seguir hasta que no esté en ese proceso y hasta que la policía de Chicago termine con la base de datos de pandillas”, dijo Irene Rómulo, miembro de las Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD por sus siglas en inglés) en conferencia de prensa.



El recuento de los hechos

Catalán fue detenido el 27 de marzo del 2017 cuando seis agentes de ICE irrumpieron en su casa en el Barrio de Las Empacadoras, al oeste de la ciudad, sin una orden judicial.

Al haber sido colocado en la base de datos de pandillas de la policía, Wilmer fue despojado de cualquier protección de privacidad que tiene Chicago como ciudad santuario.

Chicago tiene una ordenanza que prohíbe a policías de la ciudad compartir información con ICE, a menos de que exista una orden judicial criminal pendiente, una persona haya sido condenada por un delito grave en cualquier tribunal de jurisdicción competente o haya sido identificada como pandillero conocido, ya sea en la base de datos de una agencia policial o por su propia admisión.

De acuerdo con la demanda presentada en mayo pasado por su defensa, Wilmer nunca fue informado de que estaba en esta lista, ni se le permitió impugnar su colocación en la misma.

En enero del 2016, el inmigrante salía de un restaurante cuando fue herido de bala desde un automóvil en movimiento. Catalán recibió disparos en la cabeza, el hombro y la espalda y desde entonces sufre de parálisis parcial en su cuerpo.

La defensa además alegó que durante la detención de Catalán, los agentes de ICE le golpearon la cabeza contra el suelo, lo que exacerbó una lesión cerebral que padece y le hizo comenzar a perder la vista en su ojo izquierdo. Sus abogados también señalaron que el inmigrante no recibió la atención médica adecuada en el tiempo que lleva en el centro de detención de McHenry.



“No les dieron las terapias que necesitaba”, dijo Anzueta en entrevista con Univision.

La ciudad tampoco le ofreció ninguna compensación económica por el error cometido. No obstante, el ayuntamiento indicó que enviaría una carta a las autoridades migratorias dando su apoyo al pedido de visa U presentado por Catalán.

Este tipo de visa se otorga a las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles de cómo va el proceso de la visa.

"La lucha continúa, porque (Catalán) todavía depende de la aprobación de una visa U para poder quedarse en el país con su familia", dijo la activista Bárbara Suárez.



publicidad

Mientras tanto familiares de Catalán ha iniciado una recaudación de fondos para juntar dinero para terapias y el tratamiento médico que necesita, en especial una operación que deberán realizarle en el hombro.

“Antes de su detención, él era el principal sostén de su familia y actualmente no está físicamente capacitado para trabajar. Wilmer requiere atención médica a largo plazo y terapia por el daño causado a su hombro”, dice la petición en la página YouCaring.com cuya meta es de 25,000 dólares.

De acuerdo con Catalán en sus planes inmediatos está la rehabilitación y disfrutar de su familia.