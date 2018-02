Gobernador de Illinois niega indulto a veterano de guerra en peligro de deportación

CHICAGO, Illinois. Bruce Rauner, gobernador de Illinois, negó el indulto al veterano de guerra Miguel Pérez Jr., quien se encuentra en huelga de hambre en un centro de detención de Inmigración en Kenosha, Wisconsin mientras lucha contra la deportación.

Esperanza Montes Pérez, madre del inmigrante y su abogado, Chris Bergin, recibieron el miércoles una misiva de parte de la oficina del gobernador donde les informaban que la petición había sido rechazada. Este era uno de los últimos recursos para evitar que el veterano sea enviado a México.

“La carta es de una página y no da muchos detalles”, dijo Sara Walker, activista del Centro Sin Fronteras y Familia Unida, una organización sin ánimo de lucro de Chicago, que apoya la causa del veterano.

“Vamos a apelar”, agregó Walker, “Miguel tiene mucha fe”.

Pérez Jr, de 39 años, tiene ocho días en huelga de hambre en el centro de detención de Inmigración donde se encuentra recluido desde hace 15 meses. Miguel inició la protesta después de perder una apelación para evitar ser expulsado del país, y de que se le negaran pedidos de libertad bajo fianza, que le corresponderían por haber excedido el tiempo de detención permitido en un establecimiento de Inmigración.

El caso de Pérez, quien es residente permanente, se remonta a 2010, cuando fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un oficial encubierto en Chicago.



publicidad

Mientras cumplía con su condena, el veterano, quien ya había cumplido siete años de la pena, fue localizado por el Servicio y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y fue puesto en procedimiento de remoción.



¿Qué tan justo es el trato que le da Estados Unidos a sus veteranos? Univision 0 Compartir

Pérez, quien sirvió dos periodos en Afganistán, pensó que se había convirtió en ciudadano estadounidense cuando ingresó a las fuerzas armadas en el 2001. Pero descubrió que no era así cuando fue puesto bajo la custodia de ICE y trasladado al centro de detención para inmigrantes en espera de ser deportados.

Un indulto del gobernador podría haber facilitado el pedido de ciudadanía retroactiva a la que tendría derecho Pérez por los servicios prestados al ejército estadounidense.

En cientos de cartas donde solicitaban a Rauner el indulto, los activistas señalaron que "Miguel ha sido víctima del abandono de los militares a los que sirvió como soldado", y que le habrían prometido la ciudadanía automática por servir en el ejército.



Los familiares del veterano manifestaron sentirse muy decepcionados con la decisión de Rauner.

“Yo he visto cuando ha dicho que toda persona merece una segunda oportunidad y él no le quiere darle la primera a mi hijo”, dijo Montes Pérez.



Sin embargo, no todo está perdido, pues según informó la defensa, la senadora Tammy Duckworth promueve una ley individual que permita la permanencia del soldado en el país.

“Me siento con mucha esperanza, siento que no estoy sola. Ella más que nadie sabe lo que es estar en una guerra. Me dijo que era injusto que yo no tuviera a mi hijo en mi casa. Que ella estaba haciendo todo lo posible. Eso me da esperanza”, agregó la madre del veterano.