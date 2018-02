Niña de 3 años muere por influenza 4 días después de haber sido dada de alta de hospital en Indiana

La familia de la menor decidió no ponerle la vacuna contra la gripe este año tras escuchar que no era tan eficaz. La niña murió mientras dormía.



Cuatro días después de haber sido de alta del hospital donde fue tratada por influenza, Alivia Viellieux, de 3 años de edad, murió en Muncie, Indiana.

El pasado martes 6 de febrero, la familia de Alivia llevó a la menor a una clínica local con síntomas de gripe y tras hacerle una prueba, la niña dio positivo a Influenza A, por lo que fue enviada a una sala de emergencias del Hospital Ball Memorial.

El día después de ser ingresada, la madre de la menor publicó un mensaje en Facebook en el que indicaba que había logrado bajarle la temperatura de 106 grados Fahrenheit a 103 F y pedía que rezaran por su hija. En el post indicaba que la menor estaba tan débil que no podía caminar.



Alivia estuvo ingresada en el hospital hasta el jueves cuando dio síntomas de mejoría y fue enviada a su casa.

"Estaba tomando sus fluidos. Sacaron el IV (sonda intravenosa), y ella estaba bebiendo por su cuenta", dijo Tameka Stettler, abuela de la menor a WRTV.

Pero la mejora fue pasajera. Sus padres la hallaron sin vida este lunes por la mañana. La niña había fallecido mientras dormía.

"Ella estaba comiendo Cheerios anoche. Estaba caminando anoche. ¿Cómo sucedió esto?", declaró angustiada la abuela.



El médico forense del condado de Delaware confirmó que Alivia murió de gripe y de una infección secundaria de neumonía. Esta sería la segunda muerte por influenza de un menor de menos de 4 años de edad en el estado.

Por su parte, el Ball Memorial Hospital emitió la siguiente declaración “si bien no podemos hablar de la atención de ningún paciente, estamos muy triste por su fallecimiento. Nuestros corazones están con la familia”.

La familia de la pequeña, quien el 20 de marzo iba a cumplir 4 años y estaba por ingresar a preescolar, decidió no vacunarla este año contra la enfermedad cuando escucharon que la vacuna no era tan eficaz, y es una decisión que los atormentará toda la vida.



"Simplemente decidimos no poner esos químicos en el cuerpo de la niña si no iba a ayudar", dijo la abuela de la menor.

Amigos de la familia iniciaron una campaña en Go fund me para pagar los gastos del funeral de la niña.

Al menos 65 niños en el país han muerto de gripe según el reporte más reciente de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

Un nuevo reporte de las autoridades sanitarias dado a conocer el viernes revela que una de cada 14 personas que va al médico tiene síntomas de la gripe. A esta fecha, las hospitalizaciones superan el total de la temporada 2014/2015 que fue especialmente severa con un total de 56,000 muertes. Para la semana que terminó el 27 de enero, 51.4 de cada 100,000 personas fueron ingresadas por influenza, la cifra más alta que se ha visto desde 2010.



Y las autoridades temen que todavía no se esté cerca del fin: en promedio la temporada dura entre 11 y 20 semanas y apenas se está comenzando la undécimas sin que haya señales de que la intensidad se ha reducido, por lo que funcionarios de salud insisten que no es demasiado tarde para vacunarse contra la enfermedad, si aún no lo ha hecho.