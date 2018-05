Así es el proceso para solicitar la nueva tarjeta de identificación de Chicago

Para aplicar a la nueva tarjeta de identificación de todos los residentes de Chicago, incluidos los indocumentados, debes tener un ID (licencia, pasaporte), una prueba de residencia (recibo de pago de un servicio público con la dirección del domicilio) y un formulario de solicitud que debe estar llenado y firmado. La solicitud se encuentra en esta página http://www.chicityclerk.com

Este miércoles 2 de mayo se estaraán emitiendo las tarjetas en 18th Ward en 8359 South Pulaski Road desde las 10:00 am hasta las 2:00pm. Se recomienda acudir temprano, antes de la hora de apertura, pues se atenderá por orden de llegada.

Aquí puedes pedir tu CityKey



Viernes 11 de mayo. 1st Ward (2740 W North Ave.) 10:00 AM – 2:00 PM

Sábado 12 de mayo. 47th Ward (4455 N Lincoln Ave.) 9:00 AM – 1:00 PM

Martes 15 de mayo. 48th Ward (5533 N Broadway St.) 10:00 AM – 2:00 PM

Miércoles 16 de mayo. 29th Ward (6272 W North Ave.) 11:00 AM – 3:00 PM

La nueva identificación para todos los residentes de Chicago, incluidos quienes no tienen documentos, será aceptada por todos los departamentos de la ciudad de Chicago, servirá al mismo tiempo para usar los servicios de las bibliotecas de la ciudad y como tarjeta Ventra, que sirve para el pago electrónico del sistema de transporte público de Chicago. Además, con la tarjeta se podrá disfrutar de descuentos en teatros, museos, restaurantes, gimnasios y el servicio de transporte Lyft .