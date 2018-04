Aquí puedes obtener la nueva identificación municipal de Chicago sin previa cita

La nueva identificación para todos los residentes de Chicago, incluidos quienes no tienen documentos, comenzó a imprimirse este lunes 30 de abril en el Kennedy King College, ubicado en 6301 S. Halsted Street, en horario de 10:00 am a 7:00 pm, no hace falta cita para recibir el documento.

La ‘CityKey’, la nueva tarjeta de identificación para todos los residentes de la ciudad, incluyendo los inmigrantes sin documentos será aceptada por todos los departamentos de la ciudad de Chicago, servirá al mismo tiempo para usar los servicios de las bibliotecas de la ciudad y como tarjeta Ventra, que sirve para el pago electrónico del sistema de transporte público de Chicago. Además, con la tarjeta se podrá disfrutar de descuentos en teatros, museos, restaurantes, gimnasios y el servicio de transporte Lyft .



publicidad

Aquí puedes obtener tu CityKey

Lunes 30 de abril. Kennedy King College (6301 S. Halsted St.) 10:00 AM – 7:00 PM

Miércoles 2 de mayo. 18th Ward (8359 S. Pulaski Rd.) 10:00 AM – 2:00 PM

Viernes 11 de mayo. 1st Ward (2740 W North Ave.) 10:00 AM – 2:00 PM

Sábado 12 de mayo. 47th Ward (4455 N Lincoln Ave.) 9:00 AM – 1:00 PM

Martes 15 de mayo. 48th Ward (5533 N Broadway St.) 10:00 AM – 2:00 PM

Miércoles 16 de mayo. 29th Ward (6272 W North Ave.) 11:00 AM – 3:00 PM

También te puede interesar



La campaña de Chicago con actores de Friends, House of Cards y Sex and the City contra el acoso sexual #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir