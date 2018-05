Para que nadie se quede sin trabajo: Dos ferias de empleo en el sur y en el centro de Chicago

En el sur, la feria será en el Bridgeport Art Center

En el 'downtown', habrá feria en el Congress Plaza Hotel



Con treinta años de trayectoria y la producción 130 ferias anuales en todo el país, Choice Career Fairs también quiere conectar a la fuerza laboral con empleadores como Loans Financial, Penn Global Marketing, Illinois Vehicle Auto Insurance, QTC Medical Group, That Burger Joint, Simply Self Storage y TLC Management Co.

Día: Jueves 17 de mayo

Hora: De 11:00 am a 2:00 pm

Lugar: The Congress Plaza Hotel

Dirección: 520 South Michigan Ave, Chicago, IL 60605