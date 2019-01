¿Como y cuándo puedo votar?

Votación temprana: Super Sitio del Centro

9:00 am - 5:00 pm de lunes a sábado 10:00 am - 4:00 pm domingo

¿Donde y cuándo puedes votar después del 11-25 de febrero

lunes, feb. 11-sábado, feb. 16, 9 am -5 pm

domingo, feb. 17, 10 am-4 pm

lunes, feb. 18-viernes, feb, 22, 9 am -7 pm

sábado, feb. 23, 9 am - 5 pm

domingo, feb. 24: 10 am - 4 pm

lunes, feb. 25, 9 am - 5 pm – Horas para todos los sitios (Nota: En Feb 25, siete "sitios permanentes" estarán abiertos hasta las 7 pm.)