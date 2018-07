La mejor maestra de Illinois enseña matemáticas en Waukegan

Ganar un premio vinculado a la enseñanza de las matemáticas no es tarea fácil. Para ser reconocido por el Concilio de Maestros de Matemáticas de Illinois (The Illinois Council of Teachers of Mathematics, ICTM, en inglés) es imprescindible destacar en sus clases y poner en práctica estrategias de enseñanza innovadoras con recursos de instrucción que garanticen el aprendizaje. Y eso es precisamente lo que Elvia Uriostegui hace día a día con sus alumnos en el Daniel Webster Middle School.