Esta hispana en silla de ruedas es la primera de su familia en graduarse de la universidad

Irma es hija única y se convirtió en la primera persona de su familia en obtener un título universitario. Su madre está enferma y no habla inglés; y su padre trabaja en una fábrica. “Ellos han hecho todo por mí. Han sido mi inspiración para obtener una buena educación. Mi mayor esperanza es que ellos pronto se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos”, afirmó.

“Siento que represento a las personas con discapacidad y a los latinos por lo que tengo una obligación de hacerlo bien y de impulsar a los demás. Me encantaría que Back of the Yards (conocido como el barrio de Las Empacadoras) tuviera un centro de arte”, asegura esta mujer ejemplar.