Estudiante transgénero que demandó a distrito escolar de Illiois sólo podrá usar un vestidor privado y separado

Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/TNS via Getty Images

Nova Maday, de 18 años de edad, demandó al distrito escolar 211 de Palatine por acceso pleno e igualitario a vestidores. Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/TNS via Getty Images

CHICAGO, Illinois. Un juez del Condado de Cook negó la solicitud de una estudiante transgénero para que se le otorgara acceso sin restricciones al vestidor de mujeres de su escuela para poder cambiarse de ropa.

En noviembre pasado, Nova Maday, de 18 años de edad, presentó una demanda en la que se alegaba que el Distrito Municipal Escolar de Enseñanza Secundaria 211 en Palatine, Illinois, permitió que la joven usara el área de vestidores únicamente si accedía a usar un área privada. Con lo que su defensa argumentó que el distrito habría violado la Ley de Derechos Humanos de Illinois al tratar a la estudiante de manera distinta de otras jóvenes.



Los abogados de la menor soliciatron a la justicia que se emitiera una orden temporal que le otorgara pleno acceso al vestuario. Sin embargo, el juez Thomas Allen expresó el jueves que la ley estatal no exige "acceso pleno e igualitario" a las instalaciones escolares.

De acuerdo con el juez, en 2010 los legisladores estatales eliminaron específicamente ese lenguaje de la Ley de Derechos Humanos del estado, dejando sólo la palabra “acceso”.

De acuerdo con el Chicago Tribune, el letrado mencionó que la afirmación de Maday de que no se le había proporcionado acceso equitativo a los vestuarios "puede ser una afirmación correcta, pero no puedo ignorar el lenguaje de la ley".

En la demanda se cuenta que autoridades escolares le solicitaron a Nova que se cambiara para la clase de educación física en la oficina de la enfermera o en un vestuario que era para una sola persona y que tenía que ser abierto por un maestro, lo que hacía que Nova llegara tarde a esa clase con frecuencia.

En julio pasado, las autoridades escolares le propusieron a la alumna que usara el vestuario de las chicas con la condición de que Maday se vistiera en "un área privada no especificada". La joven y su madre rechazaron la oferta "porque el distrito no requiere que las jóvenes que no son transgénero se vistan en áreas separadas”.

Después de que el juez anunció su decisión, Daniel Cates, superintendente del Distrito 211, dijo a reporteros que veía este fallo como un reconocimiento de los esfuerzos que han hecho para apoyar a sus estudiantes mientras equilibran sus derechos a la privacidad.



"Nos comprometemos a proporcionar acceso de apoyo a los vestidores de nuestra escuela, acceso que respeta y equilibra la identidad y los derechos de privacidad de casi 12,000 adolescentes. Nuestras prácticas dan la bienvenida a los adolescentes transgénero en el vestuario de su identidad con un acuerdo de que se cambien o se bañen en los puestos de privacidad de los vestuarios. La decisión del juez mantiene este importante equilibrio”, dijo Cates según el Daily Herald.

Por su parte, la estudiante quien se identificó como mujer desde octubre de 2014, se viste y peinaba como una chica y usa baños para mujeres en áreas públicas dijo sentirse “decepcionada con la decisión”.

“Para mí, esta es una pregunta simple: ¿Voy a ser tratado como cualquier otra chica de mi escuela? Todo lo que quiero es ser aceptada por lo que soy, una chica, y ser capaz de tomar la clase de gimnasia y usar el vestuario para cambiarme de ropa como las otras chicas de mi clase", dijo Maday en un comunicado emitido a través de sus representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois.

“Claramente, estamos decepcionados con esta decisión. Continuamos creyendo que la escuela está equivocada al discriminar a nuestro cliente. No hay ninguna excepción bajo nuestras leyes de no discriminación que permita que una escuela trate a los estudiantes transgénero de manera diferente. Estamos consultando con nuestro cliente para decidir cómo avanzar en el caso", compartió John Knight, Director del Proyecto LGBTQ de ACLU en un mensaje.



Este distrito escolar, localizado al noroeste de Chicago, ya había acaparado titulares a nivel nacional cuando otro estudiante transgénero identificado públicamente como 'estudiante A' presentó una demanda ante las autoridades federales en 2013 para que pudiera usar el vestidor de mujeres.

Una investigación realizada por funcionarios federales le dio la razón a la estudiante transgénero y le exigió al distrito que tomará medidas o perdería el financiamiento de Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos sexuales en la educación.

Los administradores acordaron entonces darle acceso a la joven al vestuario de mujeres mientras hacían cambios en el área para que fuera más privada, pero un grupo de padres que se opusieron, demandaron al distrito y al gobierno federal ante un tribunal federal, argumentando que esto violaba el derecho constitucional a la privacidad y creaba un ambiente hostil para otros estudiantes. Esta demanda aún está en curso.