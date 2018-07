Su segunda esposa murió en un supuesto accidente de auto y 45 años después lo declararon culpable de asesinato

En 1973, las autoridades no cuestionaron sus declaraciones porque valoraron sus credenciales de ciudadano honrado, explicó el diario Chicago Tribune. Para ese momento, tenía 31 años y se desempeñaba como abogado y profesor, además de ser miembro de la junta del Distrito Escolar 54. El caso quedó archivado como un accidente.

En la escena del crimen no se encontraron señales de robo. Solo los informes de dos vecinos que aseguran haber visto ese día un automóvil con unas placas que decían “Mr. CONDO”, según Washington Post.

Una vez que el patólogo concluyó que las lesiones de Noreen Kumeta no eran propias del impacto contra una roca y más bien parecían el resultado de varios golpes con un objeto contundente en la cabeza, se pudo reclasificar como un homicidio,

La sentencia que se tardó 4 décadas en llegar

En diciembre de 2016, la fiscalía logró acusarlo formalmente del el asesinato de Noreen Kumeta. Durante el juicio, en junio de 2018, la abogada asistente del Estado aseguró que Donnie Rudd “engañó a mucha gente” al hacer ver el crimen como un accidente. “El acusado no se casó con Noreen porque la amaba", agregó. "Se casó con ella porque quería matarla”, le dijo al Washington Post .

Esa no es la opinión de los abogados de Donnie Rudd, quienes están convencidos de que “armaron un caso circunstancial basado en insinuaciones que lo muestran como una mala persona”, señaló el Chicago Tribune . El acusado se mantuvo impasible después del veredicto. Actualmente recibe tratamiento para el avanzado cáncer de colon que padece.

Un fatal 'accidente'

En 1973, Donnie Rudd fue encontrado acomodando la cabeza inmóvil de su esposa en el asiento delantero del automóvil cuando llegó la policía. Era casi medianoche en la oscura carretera que conducía a la casa de sus suegros a 40 millas del noroeste de Chicago. No era la mejor vía pero sí la más solitaria. Y fue el primer accidente reportado por el recién graduado policía Christopher Bish.

Los fiscales alegan que el matrimonio de Rudd con Noreen no se concretó por afecto, sino por un plan para cobrar el dinero del seguro. La noche anterior a su boda estuvo en la casa de una novia anterior llamada Dianne Marks, señaló Washington Post . Volvió con ella el mismo día en que enterraron a Noreen y poco después se convirtió en su tercera esposa.

Abogado estrella y... ¿asesino?

De acuerdo con un perfil publicado en 2016 por Houston Chronicle , Donnie Rudd nació y creció en Texas. Conoció a su primera esposa Louann Hart, mientras estudiaba ingeniería química en la Universidad Texas A&M. La pareja se mudó a Chicago cuando se inscribió en la Facultad de Derecho de Kent. Más tarde trabajó como abogado de patentes para Quaker Oats y fue elegido miembro de la junta escolar local. Él y su primera esposa tuvieron cuatro hijos.

Fue tan exitoso en su carrera que hasta tuvo un programa de televisión llamado “Mr. CONDO”. También trabajó para una firma de biotecnología que contrató a la NASA. Se casó cinco veces y desde hace muchos años ha ido acumulando tantos reclamos legales de clientes y deudas que no tuvo otra opción que declararse en bancarrota.

Las cuentas pendientes de Mr. Condo

Donnie Rudd todavía sigue siendo sospechoso por el asesinato de Lauretta Tabak-Bodtke, ocurrido en 1991 en Arlington Heights. Según Daily News , en la casa de esta diseñadora de interiores no se encontraron señales de asalto o de lucha. La única pista sigue siendo el automóvil con la matrícula de "Mr. CONDO".

"No crees que alguien que viva en tu casa sea capaz de eso", dijo una de las hijas de Dianne Marks. "No me puedo imaginar lo que piensa la familia de Noreen".