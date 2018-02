Hombre con amplio historial criminal es acusado del asesinato de un comandante de policía en Chicago

CHICAGO, Illinois. La jueza Mary Marubio le negó este jueves el derecho de fianza a Shomari Legghette, acusado del asesinato en primer grado del comandante de policía Paul Bauer, registrado este martes en el centro de Chicago.

Legghette, de 44 años de edad, también enfrenta cargos de violencia armada, posesión de drogas y uso ilegal de arma por un convicto. "Representa una amenaza real y actual para la seguridad física de la comunidad", dijo la juez al ordenar que Shomari permanezca detenido mientras se avanza con el caso según el Chicago Tribune .

Durante la comparecencia, los fiscales dieron más detalles sobre el crimen.

Bauer, de 53 años de edad y quien tenía 31 años en la fuerza policial, resultó mortalmente herido en las escaleras del Thompson Center de Chicago en una confrontación armada con Legghette, a quien estaba persiguiendo para que oficiales de la unidad táctica pudieran interrogarlo sobre un tiroteo ocurrido el viernes pasado.

Según las autoridades, los agentes no sabían si el sospechoso estaba involucrado en el incidente, sólo querían saber si sabía algo al respecto.



De acuerdo con la fiscalía, los dos hombres tuvieron una confrontación y Legghette sacó su pistola y realizó siete tiros. Bauer, quien no tuvo tiempo de disparar su arma, recibió seis impactos de bala en varias partes de su cuerpo, entre ellos la cabeza, cuello, torso, espalda y la muñeca.

Legghette fue puesto bajo custodia de las autoridades y un arma 9 mm fue recuperada en la escena. De acuerdo con lo informado por Kim Foxx, fiscal estatal del condado de Cook, el acusado portaba un chaleco antibalas, llevaba cocaína, heroína, marihuana y un objeto punzocortante.

En la escena también encontraron el arma de Bauer todavía enfundada. Su radio policial y las esposas fueron encontradas junto a su cuerpo.

Según Foxx, tres testigos identificaron a Shomari y tanto la mano derecha como el saco del acusado dieron positivo por la presencia de residuos de bala.



Legghette tiene un amplio historial criminal y había sido sentenciado cuatro veces por delitos graves. En 1998, fue acusado de robo armado y fue sentenciado a 16 años de cárcel. En 2007 habría sido acusado de posesión de arma de fuego y heroína, entre otros cargos, por las que estuvo en prisión tres años. En 2011 fue acusado de resistirse a un arresto y agresión, y en 2014 fue acusado de posesión de droga y estuvo preso dos años más.



Por su parte, el Departamento de Policía de Chicago informó que el velorio de Bauer, a quien le sobreviven su esposa y una niña de 13 años, se llevará a cabo en la iglesia Nativity of Our Lord, localizada en el 653 W 37th Street este viernes desde las 3:00 pm hasta las 9:00 pm.

El funeral será el sábado en la misma iglesia a las 10:00 am y posteriormente su cuerpo será trasladado al cementerio Holy Sepulcre en el 6001 W 11th Street en Alsip, Illinois.



Dos libros de condolencias han sido desplegados para que las personas interesadas puedan dejar mensajes a la familia. Uno está en el distrito 18, donde laboraba el comandante, y el otro está en el ayuntamiento.

La zona del crimen continúa acordonada y en el lugar han colocado un altar con velas y ramos de flores para rendir homenaje al oficial.

Bruce Rauner, gobernador de Illinois, compartió esta mañana un mensaje en Twitter en el que indica que este jueves todas las banderas estarán izadas a media asta. “Bauer es un héroe que se ganó el respeto de sus compañeros oficiales y la gratitud de nuestra comunidad. Dedicó su vida a proteger a los habitantes de Illinois. Estamos por siempre en deuda con él por su servicio”.



Today all flags will be flown at half-staff in honor of CPD Cmdr. Paul Bauer, a law enforcement hero who earned the respect of his fellow officers & the gratitude of our community. He dedicated his life to protecting Illinoisans. We are forever indebted to him for his service. pic.twitter.com/1etDQTRv9V