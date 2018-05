El mercado comunitario de curación en Pilsen sigue creciendo

Cristina Puzio, instructora de meditación, maestra de reiki y lectora de tarot “angelical”—como ella lo llama—, dijo que en el vecindario de Pilsen casi no hay muchos centros de bienestar como Olín Studio.

“Hay mucho trauma”, dijo Puzio refiriéndose al público que la visita. “Yo he notado que hay mucha gente que siempre pide mis servicios, como la terapia de Reiki, o la sanación de las chakras, balancear las chakras, y a veces son personas que no tienen mucho [dinero]”.

“Hay mucho que no es accesible para los mexicanos. Especialmente es bueno que tenemos algo que está tan cerquita, y es que pueden aprender en su lenguaje sin perder nada de la información que están tratando de compartir”, dijo Hernández. “Los dolores de la cabeza, pueden causar más dolor, a la espalda, las rodillas, todo es un nervio que sale de la cabeza…y si no cuidas a uno [mismo] puede causar mucho más estrés”.

Por esta razón, Olín Studio ha creado reservaciones por Facebook para que los clientes no estén esperando mucho tiempo por su servicio; y la razón por tener el mercado comunitario de sanación dos veces al mes.

“Es un evento muy necesario porque realmente nuestra comunidad inmigrante mexicana necesita mucho tipo de sanaciones espirituales, y sobre todo mental, que es lo que más aqueja a los inmigrantes … es una buena opción para las personas que no tienen mucho dinero”, dijo Salazar-Ballesteares.

“Olín sí trata de conectarse con la comunidad en muchas maneras”, agregó Puzio. “Tratar de hacer accesible el espacio a la comunidad … a veces hay espacios que tratas de [conseguir] para hacer algo y te dicen no. Y no abren la puerta, y aquí no somos así. Queremos abrir la puerta para la comunidad”.