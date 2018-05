Vigilancia de tormenta severa este miércoles en Chicago hasta las 11:00 pm

El Servicio Nacional de Meteorología emitió este miércoles a las 4:00 pm una vigilancia de tormenta Chicago hasta las 11 de la noche. Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían ocasionar granizo de entre una a dos pulgadas y vientos fuertes que pudieran alcanzar hasta las 60 millas por hora. No se descartan que pudieran formarse tornados.

Severe Thunderstorm Watch in effect until 11pm CDT for all of northern IL. Main threats are isolated damaging winds and large hail. #ilwx pic.twitter.com/cU2k5YpzEU

— NWS Chicago (@NWSChicago) May 2, 2018