Unos bonos de ahorro empeñados 38 años atrás vuelven a su dueño, un veterano indigente de Chicago

Woodrow Wilson JR, un residente indigente de Chicago, jamás pensó que volvería a ver unos bonos de ahorro que empeñó en 1980 cuando estaba asignado a una base militar en el estado de Kansas y necesitaba dinero con urgencia.

Sin embargo, esta semana el veterano recibió la sorpresiva devolución de esos bonos, que ahora están valorados en 3,000 dólares, y le permitirán escapar de otro invierno en las calles.

El obsequio a Wilson JR, se logró a través de una búsqueda que se inició hace un año en Kansas por parte de Chris Mathis, el propietario de la casa de empeños Jack & Dick’s.

Mathis, quien heredó el negocio de su padre, ha dicho a los medios locales que tras iniciar su cargo de la casa de empeños se dio a la tarea de buscar a las personas quienes habrían entregado bonos de ahorros a cambio de dinero en efectivo.

El comerciante ha logrado retornar 50 de estos certificados, cuyo valor crece con el paso de los años, a sus dueños, pero la búsqueda de Woodrow Wilson JR no había dado los resultados esperados.

Empleando los datos registrados en los documentos, Mathis centró su investigación en la ciudad de Chicago, donde había rastros del hombre nombrado en honor al presidente número 28 de EEUU.

Fue allí donde con la ayuda de un detective privado, organizaciones de servicios para los indigentes y los esfuerzos de la estación local WGN-TV, que Mathis finalmente pudo dar con el paradero de Woodrow Wilson JR.



El veterano, de 58 años, inicialmente expresó su incredulidad ante la noticia que la casa de empeños quería devolverle los bonos, un obsequio de parte de una tía, según verificó Wilson.

Los nueve bonos (cada uno de un valor inicial de 100 dólares) que empeñó el exmilitar en 1980 han ido aumentando con el paso de los años y ahora equivalen a 3,000 dólares.

“Pudo haberlos guardado y cobrado. Me sorprende que me los devuelva. Significa mucho porque no tengo nada. Realmente me ayuda”, expresó Wilson en una entrevista, sobre el gesto de Chris Mathis.

El veterano, cuyas únicas pertenencias incluyen una mochila, dos pantalones y una cobija, añadió que el dinero ha llegado en el momento justo, dado a que se la ha hecho difícil encontrar un espacio en los albergues para indigentes.

Las temperaturas invernales han sido especialmente bajas esta temporada, lo cual ha llenado los albergues en la ciudad.

Por su parte, Chris Mathis asegura que devolver los bonos a las personas ha sido una fuente de alegría para él y que el haber finalmente hallado a Wilson representa el cierre de una obra de varios años.



