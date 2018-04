#ThatsHarassment es una campaña de la alcaldía de Chicago contra el acoso sexual

Actores de Friends, House of Cards y Sex and the City en campaña contra el acoso sexual

La alcaldía de Chicago presentó #ThatsHarassment, un conjunto de videos y anuncios con protagonistas de las populares series de TV que alertan sobre este delito.

